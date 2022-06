Välisinvestorid on Eesti maksupoliitikaga rahulolematud

Tööjõu kättesaadavuse ning tööjõukulude kasvu üle oli mures 73% küsitletud välisinvestoreist mures ning paindlikkuse puudumist tööseadusandluses pidas probleemiks 67% küsitletutest.

«Kardetakse, et inflatsioon võib juba niigi kõrgeid palgakulusid veelgi tõsta ning nõudlus oskustööliste järele kindlustab, et palgakulud jäävad püsivalt kõrgeks,» selgitas EY partner Olesia Abramova. «Positiivse küljena tõstab uuring esile, et Eesti on miljoni elaniku kohta loodud töökohtade poolest Euroopas neljandal kohal – meist ees on vaid Iirimaa, Portugal ja Serbia.»

Uuringu järgi on 73% välisinvestoreist rahulolematud Eesti maksupoliitikaga ning leiavad, et see ei anna välisinvesteeringute kaasamisel mingit lisaväärtust. Mullusega võrreldes on Eesti otseinvesteeringute projektide arvult langenud Euroopa võrdluses ühe koha võrra ehk 50 riigi seas 34. kohale.

«Viimase aasta jooksul on Eestisse tehtud investeerimisprojektide arv vähenenud. Vaid 38% küsitletud investoreist usub, et Eesti atraktiivsus võiks järgmise kolme aasta perspektiivis kasvada,» sõnas Olesia Abramova. «Baltimaade turgu mõjutab Ukrainas toimuv sõda ning EL-i idapiiril olek, mistõttu ollakse siia investeerimise suhtes pigem äraootaval seisukohal.»

Eesti kasvu veab digisektor