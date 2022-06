Transpordiameti peadirektor Kaido Padar astub ametist tagasi

«Kunagi ei ole õiget aega tulemiseks või minemiseks. Hetkel on aga transpordiamet jõudnud arengufaasi, kus üks suurtest ühendamise etappidest on lõppenud ja jäänud on nüansside lihvimise aeg,» nentis Padar.

Ta lisas, et loodetavasti leiab uus valitsusliit transpordiametile ka uue juhi, kes suudab värske energia ja pilguga transpordisektori arengut edasi viia. «Olen hingelt ettevõtja, nii et uusi väljakutseid otsin pigem ametniku töölauast kaugemal. Üks, mis on aga kindel, poliitikasse ma kindlasti ei lähe,» selgitas Padar.

«Võtsin poolteist aastat tagasi vastu ettepaneku uue ameti juhina tööle asuda, kuna tundsin, et soovin midagi riigile tagasi anda. Muidugi pani selline väljakutse ka heas mõttes näpud sügelema ̶ midagi reaalselt edasiviivat riigis ära teha. Võin öelda, et ma pole selle aja jooksul kordagi oma otsust kahetsenud. See on olnud väga rikastav kogemus ning mul on siiralt hea meel, et selle erakordse ühendamise väljakutse koos 748 inimesega transpordiametis seljatasime,» kirjutas Padar.

Padari poolteiseaastasesse juhtimisperioodi on jäänud mitu suuremat kriisi ja väljakutse lahendamist: kolme riigiameti ühendamine transpordiliikide üleselt; tegevuskulude kärpimine; suursaarte ühenduse tagamine parvlaev Tõllu rikke ajal; ameti töö tagamiseks raha leidmine ajal, kui kärbiti riigieelarve strateegiat; sõidueksamite järjekordade vähendamine, ning laevakontrolli memorandumi Paris MoU Eesti valge lipu tagasitoomine.