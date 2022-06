Rail Balticu rahastus ja projekteerimine hilinevad

Raudtee ja sellega kaasnevate rajatiste ehitusmaksumuseks on praegu kooskõlas 2017. aastal valminud tasuvusanalüüsi tulemustega arvestatud kokku 5,8 miljardit eurot. Vastavalt 2018. aastal täpsustatud Eesti osa eelprojektile on raudtee ja sellega seonduva taristu maksumus Eesti territooriumil ligikaudu 1,59 miljardit eurot. Rail Baltic Estonia OÜ uuendas 2021. aastal riigikontrolli jaoks taristu Eesti osa eelarvet ning maksumuseks prognoositi siis ligikaudu 1,73 miljardit eurot.

Arvestades ehitusturu olukorraga ning asjaoluga, et 2018. aastal prognoositud maksumus on ehitushindade kasvu tõttu pidevas muutumises, kujuneb tegelik ehitus prognoositust pigem kallimaks, nenditakse aruandes. Võrreldes 2017. aastaga, mil koostati eelprojektsete lahenduste prognoosmaksumused, on 2021. aastaks ehitushinnad tõusnud pea 13 protsenti.