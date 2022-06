Ettevõtja mure: riik võtab Ukraina armeele tehtud annetustelt kopsaka maksu

Topauto toetus Ukraina armeele läks teele esimesel märtsil. Samal päeval saatis EVEA president Heiki Rits pöördumise peaministrile, rahandusministeeriumile, justiitsministeeriumile ja riigikogu rahanduskomisjonile, kus avaldas seisukohta, et riik ei peaks piirama annetuste tegemist ega saama sellest kasu.

Aprilli alguses jõustus küll tulumaksuseaduse täiendus, mis näeb ette, et residendist juriidiline isik ei maksa tulumaksu Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini Eestis registreeritud juriidilistele isikutele vastavalt nimekirjale.