Majanduse lühiuudised

Pärnus kerkib sügisel märgatavalt toasooja hind

Pärnu kaugküttekliente soojusenergiaga varustav Gren Eesti AS tahab sügisel hinda tõsta, plaani peab aga heaks kiitma konkurentsiamet. Kui praegu maksab kilovatt-tund käibemaksuta 53 eurot, siis sügisest kerkib kilovatt-tunni hind tõenäoliselt 80 euro ligi. Seega kerkib hind umbes poole võrra. Samas on toasooja hind Pärnus püsinud suhteliselt sama viimased kümme aastat, vahepeal see isegi langes.Gren Eesti ASi juhatuse esimehe Margo Külaotsa sõnul on taotletava hinnatõusu taga hakkpuidu ja gaasi kallinemine. Pärnu ­Postimees