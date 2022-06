HINNALEEVENDUS ⟩ Prantsuse energiahiid liitus Katari suure gaasiprojektiga

TotalEnergiesi juht Patrick Pouyanne ütles, et ettevõtte suurim lepe Katariga võimaldab firmal teha tasa Venemaalt lahkumisega seotud kaotused.

Katar on juba üks maailma suurimaid LNG tootjaid koos USA ja Austraaliaga. Katari riiklik energiafirma QE arvab, et Põhjavälja gaasimaardlas on umbes kümme protsenti maailma gaasivarudest.