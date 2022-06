Neli põhjust, miks venemaalased pankadest raha välja võtavad

Finantsanalüütiku Mihhail Beljajevi sõnul on peamine põhjus ebakindlus. Inimesed tunnevad end kindlamalt, kui raha on käepärast, aga mitte pangas. Samamoodi tundsid inimesed ka sõja alguses, kuid siis kompenseeris riski pankade makstud kõrge, keskmiselt aasta baasil 21-protsendiline intress. Sellist hinda hoiustele enam ei maksta.

Teise põhjusena tõi ekspert välja edasilükatud ostud. Nimelt ei ostnud inimesed mitmeid kuid midagi, sest hinnad olid kõrged ja raha pangahoiustel kinni. Nüüd aga on inimesed ostma hakanud. Seda enam, et paljude kaupade hinnad on langenud ning ostudeks on sobiv aeg, olgu selleks siis tahvelarvutid või mobiiltelefonid.

Kolmanda põhjusena tõi ekspert välja puhkuste perioodi. «Ei maksa unustada, et on suvi ning puhkuste aeg. Ning mitte igal pool ei saa pangakaarte kasutada, nii et osa puhkuse-eelarvest võiks sularahas olla,» rääkis ta. Samuti kardavad inimesed, et välismaal ei pruugi Venemaa pangakaardid toimida. Nii on mitmed Türgi hotellid teatanud, et võtavad vastu rublasid sularahana.