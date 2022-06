Kaos lennujaamas: tulime varakult, aga ei ole kindel, et lennule jõuame

«Pole kindel, et sellele lennule saan, kuigi olin kohal peaaegu kaks tundi enne lennu väljumist,» tõdes Ryanairiga kell 14.35 Londonisse reisida sooviv lugeja. «Praegu on küll ainuke lootus, et Ryanair jääb ehk hiljaks,» lisas ta.

Lugeja sõnul valitseb lennujaamas täielik kaos, keegi ei tea mida teha. Turvatöötajad kontrollivad, kas julgestusjärjekorras seisjatel on ikka check-in tehtud. «Kõikidel ei ole, mõnel ei ole registreerumine veel alanud, kuid igaks juhuks võetakse julgestusjärjekorda, et kohta hoida,» kirjeldas lugeja.

«Lennujaama töötajate ainus kommentaar on, et midagi pole teha, tuleb järjekord ära seista,» lausus lugeja.

Kallaste lisas, et tööjõu värbamisega tegelevad nii lennujaam kui G4S, kuid see võtab aega. «Alustasime aktiivse värbamisega aprillis, kuid reisimine on taastunud oodatust kiiremini,» lausus Kallaste. «Lisaks meile värbavad veel sajad firmad ning tööjõudu lihtsalt ei ole,» rääkisid Kallaste. Turvanõuete tõttu on lennujaama värbamisprotsess ka pikem ning keerulisem.