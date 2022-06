Iraan ja Venezuela sõlmisid pikaajalise koostööleppe

Maduro ütles pressikonverentsil Teheranis, et koostöö katab valdkondi nagu energeetika ja rahandus, aga ka kaitseprojektid.

Iraan on Venemaa, Hiina, Kuuba ja Türgi kõrval üks Venezuela peamisi liitlasi. Nagu ka Venezuela, on riik USA karmide sanktsioonide all.