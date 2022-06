Mertsina: Euroopa Keskpangal ei ole intressimäärade tõstmiseks palju ruumi

Samas tuleks arvestada, et eelmise aasta keskpaigast on hinnatase järsult üles hüpanud ja isegi siis, kui kuises võrdluses võime näha hinnakasvu pidurdumist, siis aastases võrdluses jätkub ikkagi mõnda aega kiire inflatsioon. Sama olukord võib toimuda ka Eestis. See tekitab tegeliku hinnakasvu suhtes siis petliku pildi.

Intressimäära liiga kõrgele tõstmine võib majandusele hoopis karuteene teha

See, kui kõrgele ECB oma intressimäära tõstab, võib osaliselt sõltuda ka sellest, kus asub nõndanimetatud neutraalne intressimäär ehk selline teoreetiline intressimäär, mis aitab inflatsiooni pidurdada, kuid ei halvenda veel majanduskasvu. Seda intressimäära ei saa täpselt mõõta, kuid on ECB hinnangul 1-2% juures. Neutraalne intressimäär on ajas muutuv ja on euroala riikide järgi väga erinev. Allianz’i hinnangul on näiteks euroala neutraalne intressimäär vaid 1,3%, samas kui Saksamaal 1,5% ja Itaalias 0,7%. USA-s on Föderaalreservi hinnangul neutraalne intressimäär 2,4% - millega küll paljud ökonomistid ei nõustu. ECB president Christine Lagarde usub, et laenukulude tõstmisel peaks olema neutraalne intressimäär referentsiks ning et üle selle taseme saaks minna vaid siis, kui majandus on üle kuumenemas.