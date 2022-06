TS Laevad viis mais üle mere rekordkoguse sõidukeid

«Maikuu statistikast nähtub, et püsielanike piletite arv on kasvanud ning seda rohkem Hiiumaa liinil. Samuti on sõidukite arvust kiiremini kasvanud reisijate arv. Üheks põhjuseks on busside arvu osaline taastumine võrreldes koroonaeelse ajaga, busside arv kasvas mais võrreldes eelmise aasta maikuuga 71 protsenti. Kasvanud on ka sõidukita reisijate arv, keda oli mais 1900 inimest ehk 35 protsenti rohkem kui mullu. Tuletame reisijatele meelde, et saared on suvel populaarsed sihtkohad ja seal toimub palju erinevaid üritusi. Selle tõttu soovitame suvisteks reisideks kindlasti e-pilet varakult ära osta, et saare ja mandri vahel liikumine oleks võimalikult sujuv. Kui reisiplaanid muutuvad, saab piletit lihtsasti muuta,» lisas Metsla.