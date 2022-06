NÄDALA SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks elekter on suvel ikka nii kallis?

Ligi 200-ruutmeetrise elamu elektriarve oli mullu mais 123 eurot, tänavu mais 270. Suures majas elab ühel korrusel Tilk ja teisel poja pere, aga isegi pooleks jagades on arve suur. Esmalt lülitasid nad mullu talvel välja õhksoojuspumbad, sest majas on veel ahjud, aga kõiki elektriseadmeid ja -kütet välja lülitada ei saa.

«Mees on õnneks metsamees ja teeb ise puid, aga ostnud oleme ka. Halgude hind on ka kõvasti tõusnud,» ütles Tilk. «Päris elektrita ei saa: pesed pesu, teed süüa. Tegime liitumisavalduse, et päikesepaneelid katusele panna.»