T1 keskusele puhutakse uut elu sisse: ehitus algab peagi

«T1 on Tallinna kaasaegseim kaubandus- ja meelelahutuskeskus, kuid see vajab täiendusi ning selget suunda, mida külastajatele edaspidi pakume. Ühes arhitektibüroodega Novarc ja Koko, ettevõttega Lott ja Pojad ning teiste partneritega töötasime välja T1 keskuse uue kontseptsiooni ja arhitektuurilised lahendused, mida hakkame ellu viima. Ehitustööd algavad suvel ning viimase lihvi saab uuenduskuur 2023. aasta lõpuks,» ütles T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

T1 keskus avati 2018. aastal ning 2022. aasta algusest on keskuse omanik ja operaator investeerimisfirma Lintgen OÜ. Rajatava Rail Balticu Linda terminali kõrval asuvas keskuses on 56 000 ruutmeetrit üüripinda ning maa-aluses, väli- ja korrusparklas on kokku 1111 kohta. Hoone ankurrentnikud on Selver, Super Skypark ja Cinamon.