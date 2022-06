Euroopa Keskpanga otsused lähiajal hindu alla ei too

Euroopa Keskpanga täiendavad võlakirjaostud lõppevad 1. juulist, lisaks on sisuliselt otsustatud, et juulis alustatakse ka keskpanga intressimäärade tõstmist. «Seda muutust on finantsturgudel juba mõnda aega ennustatud, mistõttu on laenulepingutes tüüpiliselt viidatud Euribori intressimäärad viimasel ajal kerkinud. Nii on alates sellest nädalast taas plussmärgiga Eestis enamikke laenuvõtjaid mõjutav kuue kuu Euribor, mis on alates 2015. aasta lõpust olnud alla nulli,» tõi Müller välja.

Ta nentis, et võib tunduda paradoksaalne, miks keskpank teeb oma otsustega inimeste kodulaenumaksed kallimaks, kui kiire hinnatõusu tõttu on kõigil juba niigi raske. «Põhjus on selles, et kui me intresse ei tõsta, kiireneb hinnatõus veelgi ja see on selgesti hullem. Ja kui kõhklev keskpank kaotab usalduse, on inflatsiooni hiljem väga raske taas kontrolli alla saada. Siis nõuaks see veel suuremat intressimäärade tõstmist ja seda võibolla juba majanduslanguse hinnaga,» selgitas Müller, lisades, et kiire hinnatõusu tõttu kannatavad pea kõigi sissetulekud ja säästud, aga suurima löögi saavad majanduslikult kõige haavatavamad inimesed.

«Just nende sissetulekud lähevad suures osas esmavajaduste katteks ja neil pole üldjuhul ka kinnisvara või muid investeeringuid, mis suudaksid ka kiire inflatsiooni perioodil oma väärtust säilitada. Euroopa Keskpanga jaoks on otsuste langetamisel kriteeriumiks ainult see, et umbes mõne aasta ettevaates oleks hinnatõus võimalikult lähedal 2 protsendile,» osutas ta.