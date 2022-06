EKP astub intressitõusuga ülikiire inflatsiooni vastu

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde tõdes, et inflatsiooni taltsutamiseks tuleb lõpetada rahatrükk ja tõsta baasintressi.

Euroopa Keskpanga (EKP) presidendi Christine Lagarde’i sõnul on kiire inflatsioon suur katsumus kõigi jaoks. «EKP nõukogu tahab, et inflatsioon naaseks keskpika aja jooksul seatud kahe protsendi eesmärgi juurde ja selleks on vaja tõsta nii baasintressimäärasid kui ka lõpetada varaostuprogrammid,» märkis Lagarde.