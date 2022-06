LHV: Vene kütuste import Eestisse jätkab kasvamist

«Positiivne oli aga see, et Eestis toodetud kokkupandavate puitmajade väljavedu suurenes taaskord – peamiseks sihtriigiks oli Rootsi. Puidutööstus on Eestis oluline tööandja ning selle käekäigust on ajalooliselt palju sõltunud kogu majanduse edukus,» märkis analüütik.