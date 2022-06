Luman: kui sügisel gaasi ei ole, on pilt nii kole, et me keegi ei taha seda näha

Luman tõdes, et ei ole kindel, et meil veeldatud maagaasi ehk LNG võimekus sügiseks olemas on. Ning sellega tuleb valitsusel tegeleda.

Maagaasist on sõltuvad paljud toidutööstuse ettevõtted. Kui nemad toota ei suuda, ei ole ka poelettidel kaupa. «See on tõsine probleem. Mulle tundub, et valitsusametnikud ei võta seda asja nii tõsiselt, kui see probleem tegelikult on,» lausus Luman ja lisas, et on mõttetu vaielda selle üle, kas Alexela tahab liiga palju või liiga vähe. «Tuleb lihtsalt kokkuleppele jõuda ja siis tõestada, et mingi tahtmine on ebaõiglane,» rääkis Luman.

Tema sõnul on ka teisel pool lauda mõistlikud inimesed. «Võid küll minna suurt kala püüdma, aga kui suudetakse ära tõestada, et pead leppima väiksemaga ja mõistlikumaga, siis ma olen veendunud, et nad lepivad ka mõistlikumaga,» rääkis Luman.

Lumani sõnutsi tuleb ametimeestel endale pilt selgeks teha ning otsustada. «Kas soovid on põhjendamatud või mitte. Kui me sellega nõus ei ole, siis millised on alternatiivid. Kui alternatiive ei ole, siis see jama, mis sellest võib tulla, on nii kole, et me ei taha seda keegi näha. Aga ma ei ole kindel, kas kõik sellest praegu aru saavad,» lausus Luman.