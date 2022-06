Yle: Soome on jõudnud LNG-projektiga Eestist ette

Viimastel kuudel on kulutatud pikki päevi, et leida Eesti ja Soome jaoks sobivaim LNG-teminal ning asukoht. Kui hetkeks tundus, et Eestis liigub protsess hoogsamalt, siis lõpuks on Soome ikkagi oma eeltöö kiiremini ära teinud, kirjutab Yle.

Soome gaasivõrgu operaator Gasgrid teatas täna, et leidis Soome LNG-terminalile asukoha, mis võimaldab gaasitarnetega alustada juba tuleval talvel. Gasgridi sõnul tuuakse ujuvterminal Inkoo sadamasse, mis kuulub riiklikule energiafirmale Fortum. «Sadam asub tegevuse lõpetanud söeelektrijaama lähedal ja pakub peaaegu kasutusvalmis infrastruktuuri ning optimaalset asukohta Soome esimesele LNG-ujuvterminalile,» ütles Fortumi president ja tegevjuht Markus Rauramo.

Inkoo sadamas on olemas muul ning väljavalitud asukoht on hea ka seetõttu, et see asub Soome ja Eesti vahelise Balticconnectori gaasitoru lähedal. Olemasolev infrastruktuur tähendab, et sadam saab kiiresti kasutusvalmis. Uute sadamarajatiste rajamine oleks võtnud kordades kauem aega, kirjutab Yle.

Praegu kasutavad Fortumi Inkoo sadamat kaubalaevad, kuid sügisel jääb kai äärde ankrusse ainult ujuvterminal Exemplar.

Lepingu Exemplari rentimiseks kümneks aastaks sõlmis Gasgrid USA ettevõtega Excelerate Energy mai lõpus. Tehingu maksumuseks oli umbes 460 miljonit eurot.

Soome renditud ujuvterminal mahutab umbes 151 000 kuupmeetrit gaasi, mis vastab umbes 68 000 tonnile veeldatud maagaasile ehk LNG-le. Terminal on aastas võimeline võrku andma üle 40 teravatt-tunni gaasi, mis ületab varuga Soome aastat gaasitarbimist tähistavat 25 teravatt-tundi aastas.

«Meie majanduse jaoks on oluline, et LNG-ujuvterminal kindlustaks tööstuse gaasivarustuse. Järgmise sammuna tuleb graafikus püsida ja sadam töökorda seada,» teatas Soome majandusminister Mika Lintilä pressiteate vahendusel.