PANE TÄHELE ⟩ Loomeautorite teavitamise reeglid karmistusid

Teavitamiskohustuse mõju on tagasiulatuv. Mida see tähendab? Teavitada tuleb ka neid autoreid ja esitajaid, kellega leping teose või esituse kasutamiseks on sõlmitud varem, kuid kelle autoriõigused jätkuvalt kehtivad. Ehk siis ei ole vahet, kas leping on sõlmitud enne või pärast 7. juunit. Teavitamiskohustus kohaldub kõigi kehtivate autoriõigustega kaitstud teoste ja esituste osas ühtmoodi.