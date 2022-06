Peaminister: kütusemüüjate marginaalid Eestis on kõrgemad kui Lätis ja Leedus – see on huvitav

Peaministrilt küsiti pressikonverentsil, kuidas ta suhtub Isamaa erakonna ideesse langetada hinnakasvu pidurdamiseks mootorikütuste aktsiise.

«Paraku ei saa üldise aktsiisilangetusega inflatsiooni tõhusalt ohjata. Inflatsioon on sellepärast, et on liiga palju raha ja liiga vähe kaupu. See ei suurenda kuidagi kaupade pakkumist ega leevenda inflatsiooni algpõhjust,» vastas Kallas.

Peaministri sõnul on teiste riikide kogemus näidanud, et aktsiisilangetus jõuab ajapikku kütusemüüjate tasku. «See (aktsiisilangetuse - toim) mõju on lühiajaline. Oleme seda näinud ka teistes riikides. Poolas, keda tuuakse näiteks, langetati aktsiise isegi alla Euroopa miinimumtaseme, kuid kaks nädalat peale seda tõusid hinnad 20 protsenti kõrgemaks, kui nad olid enne aktsiislangetust. Me oleme ka varem näinud, et see pigem väljenduks vahendajate kasumis,» prognoosis Kallas.

Eestis võiks peaministri hinnangul kaaluda aktsiisilangetust vaid juhul, kui surve selleks tuleks naaberriikidelt. «Aktsiiside osas me oleme kogu aeg jälginud naabrite tegemisi: hoidnud sama joont, et vältida piirikaubandust. Leedu ja Läti minu teada hetkel aktsiiside langetamist ei kaalu,» ütles Kallas.

Ka tuletas peaminister inimestele meelde, et erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ei maksustata Eestis autoomanikke teiste maksudega. «Meil ei ole automaksu. Meil ei ole teedemaksu. Me peame seda kõike üleval aktsiisidest. Huvitav on ka see, et kuigi kütusehinnad on kõrgel, ei ole see senini tarbimist pidurdanud. Kui vaadata numbreid, siis märtsis kasvas diislikütuse müük 9,7 protsenti ja bensiini müük 13,9 protsenti, kuigi hinnad on kogu aeg tõusnud,» rääkis Kallas.