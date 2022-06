Emakeeleõpetajast Eesti rahvusvahelise äri teerajajaks

Näiteks Põhjamaades, kus tootmise sesoonsusega klimaatiliselt sarnased väljakutsed, on konkurentsis püsimisele palju mõeldud. Ettevõtteid toetatakse erinevate programmide kaudu. Eestis läheb riigi tugi pigem väike- ja keskmistele ettevõtetele. Kontserniettevõtted ülemäära tähelepanu ja toetust ei saa. Sageli ei hoomata, et kõige keerulisem on püsida konkurentsis kontsernisiseselt ja pidevalt tõestada, et just Rapla on tootmiseks kõige õigem koht.