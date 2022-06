Värvi tootmine Raplas: käsitööst robotite ja automaatika võidukäiguni

2007. aastal paigaldati Rapla kompleksi villimisliinidele esimene robot. Aegamööda uuendus õigustas end ja mullu lisandus talle teinegi «kaaslane». Täpsi märgib, et ruumi on veel mõnegi roboti jaoks, ent esmajärjekorras keskendutakse kiirema tasuvusega investeeringutele. «Emaettevõte näeb investeeringu tasuvuse maksimaalse ajana kolme aastat. See on teinud meie elu veidi keerulisemaks, ometi oleme leidnud kümneid võimalusi. Näiteks on pakkimisliinid saanud arvukalt lisaseadmeid, mis automatiseerituse taset tõstavad.»

AzkoNobeli Rapla tehas Karli Saul.