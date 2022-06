Venemaa suurimal naftakompaniil ei jätku Indiasse müümiseks toodangut

Kuuekuuliste tarnelepingute sõlmimisest Rosneftiga on huvitatud ka India rafineerimisettevõtted Bharat Petroleum Corp (BPCL) ja Hindustan Petroleum (HPCL), kuid need pakkumised on Vene naftahiid tagasi lükanud, ütlesid allikad. «Rosneft ei ole HPCLi ja BPCLiga lepingu sõlmimisest huvitatud. Nad ütlevad, et neil pole mahte,» ütles üks Reutersi allikatest.