EDETABEL ⟩ Selgusid Eesti inimeste lemmiktoidubrändid

Kalevi edumaa järgnevate toidubrändide ees on viimastel aastatel küll vähehaavel kahanenud, kuid brändi meeldivus püsib ühtviisi kõrge erinevates tarbijasegmentides. Kalev on juhtiv toidubränd nii noorte kui ka vanemate tarbijate jaoks soost ja elukohast sõltumata. Vaid mitte-eestlaste seas on Kalevist napilt kõrgem pika ajalooga lihabrändi Rakvere meeldivus.