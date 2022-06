Majanduse lühiuudised

Leedukad avavad Tallinnas erameditsiinikeskuse

Novembris avab Tallinnas uksed meditsiinikeskus Novel Clinic. Leedu kapitalile kuuluva kliiniku investeeringu kogumaht on ligi kümme miljonit eurot. Kliinikus on kaks tipptasemel operatsioonisaali, kümme privaatpalatit ja üks intensiivravipalat, et olla abiks ka kirurgilist korrigeerimist vajavate probleemide lahendamisel. Selles vallas pakub kliinik peamiselt kõrva-nina-kurguhaiguste ning näo-lõualuude kirurgilist ravi, sealhulgas kilp- ja süljenäärme operatsioone, nahaaluskoe kasvajate eemaldamist ja norskamise kirurgiat. PM