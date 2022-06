Riigi gaasivaru esimesele hankele laekus pakkumusi 100 GWh ulatuses

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul näitab esimesele hankele tehtud pakkumiste tulemus, et Balti riikide ja Soome gaasiturul ollakse ootuspäraselt turu arengute vaates äraootaval seisukohal.

«Balti riikide ja Soome piirkonnas on vaba gaasi praegu vähe ning kuna välistasime varusse Vene päritolu uue gaasi soetamise, oli hanke korraldamine juba ette keeruline ülesanne. Konkureerime turul defitsiitse kauba pärast ja see väljendub pakutava gaasi koguses,» lausus Ploompuu.

Hanke tingimuste kohaselt said müüjad teha pakkumisi vahemikus 25 kuni 1000 GWh gaasi, mis tuleb üle anda kas Lätis asuvas Inčukalnsi maa-aluses hoidlas või gaasisüsteemis virtuaalselt. Eesti Varude Keskus saatis kutse hankel osalemiseks 27-le ettevõttele, kes meie piirkonna turul võiksid gaasi müügiks pakkuda.

Võttes arvesse esimese hanke raames tehtud pakkumisi ja vajadust varuda gaasi eelolevaks talveks, korraldab Eesti Varude Keskus suvekuude jooksul täiendavaid hankeid riigi strateegilise gaasivaru moodustamiseks. Tänavu maikuus vastu võetud lisaeelarvega eraldas riigikogu 170 miljonit eurot strateegilise gaasivaru moodustamiseks. Valitsus on seadnud EVK-le ülesandeks pooleteise külma talvekuu tarbimise ehk 1000 GWh gaasivaru moodustamise hiljemalt tänavu kütteperioodi alguseks.

Lisaks EVK poolt moodustatavale riigi strateegilisele gaasivarule soetas AS Elering tänavu kevadel 105 GWh mahus gaasivaru, mis on mõeldud eelkõige kaitstud tarbijagruppidele (kodumajapidamised ja gaasil töötavad kaugkütte katlamajad) gaasi tagamiseks. Kumbki mainitud varu ei ole mõeldud asendama Venemaa gaasitarneid Eestisse ning see ülesanne tagatakse Paldiskisse rajatava veeldatud maagaasi terminaliga.