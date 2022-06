Vene nafta import Euroopasse on kasvanud

Ungari ja Poola on läinud aga teises suunas ja nende import on hoopis suurendanud. Seda suuresti aga rafineerimistehaste ja nende omanike tõttu, kel on täna vähe rahalisi stiimuleid Venemaa tarnetest loobumiseks.

Omaette küsimus on ka see, kui raske on erandi saanud riikidel tegelikult Venemaa naftast loobuda. Ungari energiafirma MOL Group on varem öelnud, et suudab Horvaatiast tuleva torujuhtmele toetudes Venemaa nafta asendada. Nüüd ütleb Ungari aga Viktor Orbani suu läbi, et vajaliku taristu ehitamiseks kulub neli aastat ning Vene nafta impordi täielik keelustamine viskab tema riigi majandusele «aatomipommi».