Kooperatiivide ärimudel: mitte ainult kasum ehk kahel jalal seista on kindlam kui ühel

Puusa sõnul loodi kooperatiivid algselt turutõrgete likvideerimiseks ja ekspluateerimise ning kapitalismi surve vähendamiseks. Samas ei ole tema kinnitusel kooperatiividel midagi pistmist kommunismiga. Tegemist on äriettevõtetega, kuid nende ainus eesmärk ei ole mitte vaid kasumi teenimine vaid koostöö ning kogukonna tugevdamine. «Kooperatiivid väljendavad ja kehastavad seda, et koostöö teeb tugevaks,» lausus Puusa.

Kooperatiivid on organisatsioonid, mille omanikeks on organisatsiooni liikmed, kellel kõikidel on üks hääl. Liikmed kontrollivad organisatsiooni ning tegevus on neile kasulik.

Maailmas on üle kolme miljoni kooperatiivi, millega on seotud üle miljardi inimese. Need kooperatiivid ananavd tööd 250 miljonile inimesele.