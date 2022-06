Tallinnas avatakse 10 miljonit eurot maksev erameditsiinikeskus

Pärnu mnt 113 rajatavas hoones on kaasaegne diagnostikakeskus ja verelabor, vaimse tervise keskus, unediagnostika öiste täisune uuringutega, ambulatoorse eriarstiabi, hambaravi, kirurgia ja rehabilitatsiooni võimalustega.

Kliinikus on kaks tipptasemel operatsioonisaali, kümme privaatpalatit ja üks intensiivravi võimekusega palat, et olla abiks ka kirurgilist korrigeerimist vajavate probleemide lahendamisel. Selles vallas pakub kliinik peamiselt kõrva-nina-kurguhaiguste ning näo-lõualuude kirurgilist ravi, sealhulgas kilp- ja süljenäärme operatsioone, nahaaluskoe kasvajate eemaldamist ja norskamise kirurgiat.

Novel Clinicu ülemarst Lauri Käisi sõnul on kliiniku soov aidata inimestel hoida oma tervist ja head und.

«Tõsiste terviseprobleemide ennetamiseks teeme klientidele kaasaegsete meditsiiniseadmetega põhjalikku diagnostika ja koostame selle põhjal koos meeskonnaga raviplaani, mis on patsiendi tervenemise kava elluviimise aluseks. Me ei jäta inimest oma tervisemurega üksi,» selgitas Käis.

«Keskus pakub tööd 100 meditsiinispetsialistile ja 30 administratiivtöötajale, kellest umbes veerand on tänaseks värvatud,» ütles Novel Clinicu tegevjuht Kadi Saks.

Suvi ja sügis kulub aktiivsele värbamistööle. Saks loodab, et uute töötajate meelitamisel aitab kaasa kliiniku kontseptsioon, mis kõnetab.

«Kui täna tegeleb meditsiin tagajärgedega, siis meie tahame toetada inimese tervena püsimist,» rääkis Saks. Nii on nende eesmärk vähendada klientide ennetatavaid haigusi aastaks 2027 poole võrra.

Meditsiinikeskuses on kõige kaasaegsemad diagnostikaseadmed ning meditsiini uusimad tehnoloogialahendused. Tallinnas avatava kliiniku investeeringu kogumaht on ligi 10 miljonit eurot ning põhiinvestoriks on Leedu meditsiinitehnika eksportöör.