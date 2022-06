Ligi: riigikogu harrastusökonomistid peavad end Eesti Pangast ja USA rahandusministrist targemaks

Endine USA Föderaalreservi juht ja praegune rahandusminister Janet Yellen tõi eile senati rahanduskomisjoni ees välja, et USA kongress saab leevendada kõrge hinnatõusu käes vaevlevate inimeste olukorda, vähendades nende olmekulusid.

Yellen pakkus välja konkreetsed meetmed, mis sisaldasid nii retseptiravimite hindade vähendamist, taastuvenergiasse investeerimist kui ka toetusi taskukohase elukoha soetamiseks ja hoonete energiatõhususe tõstmiseks. Raha selleks soovitas USA rahandusminister leida kõrgepalgaliste ausamast maksustamisest. Lisaks pani Yellen seadusandjatele südamele, et USA-l tuleks vähendada eelarvepuudujääki.

Yelleni öeldust haaras kinni riigikogu liige Jürgen Ligi, kes esitas ühismeedias enda kokkuvõtte. «USA keskpankur Janet Yellen ütles äsja, et hinnatõusu ohjeldamiseks tuleb vähendada eelarvepuudujääki ja tõsta makse. Ei midagi uut, aga nali on eile riigikogus toimunu, kus harrastusökonomistid nõudsid hinnatõusu peatamist maksude kaotamisega ja «inimeste toimetuleku tagamist» riigieelarvest. Ehk niigi maotu puudujäägi tõstmist viiendiku-kuuendiku kanti riigieelarvest ja inflatsiooni takka kütmist,» kirjutas Ligi.

Eksrahandusministri teatel on kõrgete kütusehindade tõttu aktuaalseks muutunud fossiilsete kütuste maksude vähendamine halb mõte, mis annab inflatsioonile veelgi hoogu. Ligi sõnul tuli see sõnum välja ka eile riigikogus esinenud Eesti Panga juhi Madis Mülleri materjalidest ja vastustest. «Hinnatõus tuleb energia defitsiidist ja defitsiidi tarbimise subsideerimise asemel tuleb investeerida, et suurendada pakkumist ja säästu ning aidata tõepoolest abivajajaid,» selgitas Ligi mõttekäiku.