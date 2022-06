Kriisiplaan ⟩ Riik otsib Hiiumaa lennuliinile varuvedajaid

Kolmapäeva hommikul oli transpordiametis järjekordne kohtumine Transaviabaltika esindajaga. Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäekeri sõnul on lennufirma suhtumine muutunud konstruktiivsemaks, kuid mis saab pärast 15. juunit, on endiselt ebaselge.

«Konstruktiivsemaks on nad muutunud selles mõttes, et nad on hakanud meie vaatest aru saama,» selgitas Mäeker.