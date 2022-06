Stagflatsioonioht surub maailma majandust maadligi

Malpass ütles Maailmapanga teisipäevases viimases majandusülevaates, et sõda Ukrainas, sulgemised Hiinas, tarneahela häired ja stagflatsiooni oht pidurdavad majanduskasvu.

Seiskunud majanduskasv ja kõrge inflatsioon on muutnud stagflatsiooniohu suureks murekohaks. See trend tuletab asjatundjatele ja vanematele tarbijatele meelde 1970. aastate lõppu, mil naftašokk ja loid majandus tõid 1980. aastate alguses kaasa kaks langust, nn topeltlanguse.

Intressimäärade tõus on hiljaks jäänud

Investoreid teeb närviliseks tõsiasi, et Föderaalreserv tõstab agressiivselt intressimäärasid, et suruda alla tõusvaid hindu. Probleem on aga selles, et paljude arvates alustas Fed inflatsioonivastase kampaaniaga liiga hilja. Selle tulemusena võib keskpank vallandada hoopis majanduslanguse.

Föderaalreservi kõrgemate lühiajaliste intressimäärade väljavaade on toonud sel aastal kaasa juba pikemaajaliste riigivõlakirjade intressimäärade tõusu. Hüpoteeklaenude intressimäärad on samuti hüppeliselt tõusnud, põhjustades muret, et eluasemeturg võib järsult hanguda.

Ettevõtted maadlevad ka kõrgemate toorme- ja palgakuludega ning peavad nüüd võitlema kõrgemate intressimääradega, mis võivad kahjustada ka nende tulusid.

Prognoosid muutusid konservatiivseks

Kui see kõik kokku liita, on lihtne aru saada, miks Maailmapank on järjest närvilisem. Rahvusvaheline laenuorganisatsioon eeldab nüüd, et maailmamajandus kasvab sel aastal vaid 2,9%. See on järsult väiksem võrreldes eelmise aasta 5,7% kasvutempoga ja Maailmapanga 2022. aasta jaanuari prognoosiga 4,1%.

«1970. aastate stagflatsioonist taastumine nõudis suurtes arenenud majandustes intressimäärade järsku tõstmist, mis mängis olulist rolli mitmete finantskriiside vallandamisel arenevatel turgudel ja arenevatel majandustel,» ütles Maailmapank oma uues prognoosis.