Maailmapank alandas Hiina majanduse kasvuväljavaadet

Hiina on ainus maailma suurte hulka kuuluv majandus, mis jäi lõpuni truuks koroonaviiruse nullstrateegiale, kasutades kiireid sulgemismeetmeid, massitestimist ja liikumispiiranguid. See omakorda tõi kaasa probleemid tarneahelates ning majandusnäitajad kukkusid kahe aasta madalaimale tasemele.

Maailmapanga kolmapäevase hinnangu järgi tuleb Hiina majanduskasv tänavu 4,3 protsenti, mida on 0,8 protsenti vähem, kui nähti ette detsembris tehtud ennustuses.

Maailmapanga raportis on öeldud, et see peegeldab suures osas omikrontüve puhangute põhjustatud majanduskahju ning Hiina eri osades märtsist maini kestnud sulgemismeetmeid.