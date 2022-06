India tõstis inflatsiooniga võitlemiseks taas intressimäärasid

«Sõda Euroopas kestab ja see toob meile iga päev uued väljakutsed,» ütles keskpanga juht Shaktikanta Das telepöördumises, osutades tõusvatele toidu- ja kütusehindadele. Ta lisas, et inflatsioon on üleilmne probleem, kuid tärkava majandusega riikide jaoks on see suurem väljakutse.