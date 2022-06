Hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla tõdes, et on keeruline tuua esile selle valdkonna suurimat probleemi, kuna neid on lihtsalt nii palju. Esiteks pole toitlustuses sisendhinnad tõusnud mitte kaks-kolm, vaid 20–30 protsenti, mis paneb tõsise surve alla ka väljamüügihinna. «Paljud ettevõtjad on juba hinda korrigeerinud, aga paljudel seisab see ees – kardavad ja lükkavad edasi,» rääkis ta.