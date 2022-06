Transpordiamet: bussifirmad loobusid kavandatud teenusekatkestusest

«Läbirääkimised bussiveoettevõtetega jätkuvad, kuid täna on rõõm tõdeda, et kõik viis avaliku pöördumise teinud ettevõtet on transpordiametile teatanud, et loobuvad 11. juuniks kavandatud teenusekatkestusest,» ütles ameti pressiesindaja Erki Varma BNS-ile.

Möödunud esmaspäeval esitasid viis bussiveoettevõtet, AS GoBus, Hansabuss AS, AS Atko Transport, AS Sebe ja M.K. Reis-X OÜ, transpordiametile avaliku pöördumise, milles juhtisid tähelepanu, et riigi tellimusel korraldatav bussiliiklus on jõudnud kütusehindade kallinemise, ebapiisava rahastuse ja majadusolukorra muutumist mittearvestavate lepingute tõttu olukorda, kus senisel kursil jätkates seiskub sügisel bussiliiklus linnade ja valdade vahel.