Valus hinnakasv paneb peresid püksirihma pingutama

«Hirmuäratavalt kõrge hinnakasvu taga on endiselt eluaseme küttekulud, mis on aastaga kallinenud kuni kolm korda sõltuvalt kütteliigist. Teistest teguritest andsid suurema panuse hinnakasvu nii mootorikütuste kui toiduainete kallinemine. Ka selles osas pole viimaste kuude võrdluses midagi oluliselt muutunud,» ütles Aab BNS-ile.

Üldiste küttekulude osas pakub tema sõnul veidi lohutust teadmine, et külmem periood on tänaseks möödas ning eelseisvatel kuudel kütab eestlaste kodusid peamiselt päike, mille eest ei pea midagi maksma. «Inflatsiooni tempot see ei mõjuta, kuid rahakotile pakub mõneks ajaks pisut leevendust,» lausus Aab.

Lähivaates valmistab Aabi hinnangul rohkem muret kõrge kütusehind tanklates, sest suveperioodil on inimestel ringisõitmist pigem rohkem kui vähem. «Ühest küljest on praegu õige hetk mõelda roheliselt ja vähendada autoga sõitmist seal kus see vähegi võimalik on, kuid kahjuks on Eestis suur hulk inimesi, kelle jaoks on auto igapäevaselt hädavajalik liikumisvahend,» nentis analüütik.