Autoomanikel on piir käes: bensiini ostmine on vähenenud kümnendiku

«Hindame müügimahtude kasvu võrreldes perioodiga, kui kehtis veel 12,1 senti kõrgem diislikütuse aktsiisimäär ja kui varasemalt oleme näinud keskmisel diislikütuse jaemüügi kasvu 24% võrra, siis mais pidurdus see 19%-ni. Diislikütus tarbitakse küll valdavalt ettevõtluses, kuid müügimahtude langus tuleneb hinnanguliselt ka siin just eratarbijate koguste vähenemisest.»

Kütusesektori esindaja märgib, et mootoribensiini puhul kehtis Eestis ka varasemalt Euroopa keskmisest kõrgem aktsiisimäär. «Nüüd on valdav enamus ELi riike astunud samme kütusehindade langetamiseks. Vaid üksikud riigid, kus kehtisid Eestist kõrgemad kütustele kehtestatud maksud, ei ole midagi tarbijate kaitsmiseks ette võtnud,» märkis Raamat.

«10-protsendiline tarbimise langus on ikka selgelt teistpidine indikatsioon, tõusvate hindade puhul ronib langusnumber veelgi suuremaks. Arusaadavalt mõjuvad kõrged hinnad tarbijagruppidele erinevalt ja võib karta, et just madalama sissetulekuga kodumajapidamiste liikuvus on saanud kõige rohkem pihta. Juhul kui riik ei otsusta kütusehindade langetamiseks samme astuda, siis ootab Eesti inimesi ees kahjuks sombune suvi,» nentis Raamat.