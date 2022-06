Kas hullem on möödas? Need kolm põhinäitajat viitavad inflatsiooni leevenemisele

Isegi kui keskpankurid inflatsiooni ohjeldamiseks intressimäärasid tõstavad, arvab üha rohkem majandusteadlasi, et inflatsiooni tipptase on seljataga – kuigi kulub veel aega, enne kui toorainete madalamad hinnad jõuavad hindadeni, mida lõpptarbijad näevad.

Kuigi vähesed ennustajad ennustavad pandeemiaeelsete hindade naasmist lühiajalises perspektiivis, on ülemaailmsetel jaemüügihiiglastel, nagu Walmart Inc., praegu raskusi ülehinnatud kaubavarude müümisega vähem entusiastlikule ostjale.

«Ehkki mõnes maailma osas on inflatsioon alles saavutamas oma tippu, on ilmnemas mõningaid märke selle kohta, et me ei pruugi olla murdepunktist enam kaugel ja aastane inflatsioonimäär hakkab langema,» ütles Singapuris asuv Austraalia ja Uus-Meremaa pangandusgrupi Aasia-uuringute juht Khoon Goh.