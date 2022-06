ANALÜÜS ⟩ Mis saab Venemaa naftatööstusest?

Selles osas on asjad hapud, sest Euroopa Liidu liikmesriigid, kellele liikus 2021. aastal rohkem kui pool Venemaa toornafta ekspordist, on leppinud kokku, et lõpetavad aasta lõpuks nafta importimise merel ja loodavad gaasiostudest loobuda hiljemalt 2027. aastaks.

Mahud langevad

Pärast Ukrainale kallaletungi alanud Venemaa ekspordi boikoteerimine on juba hakanud naftatoodangut mõjutama. Analüütikafirma OilX, mis kasutab naftaväljade mõõtmiseks nii ametlikku statistikat kui ka satelliidipilte, avaldas, et Venemaa aprillikuine tootmine on keskmiselt 10,05 miljonit barrelit päevas – seda on vähem kui märtsis toodetud 11,01 miljonit päevast barrelit.

Venemaa rahandusminister Anton Siluanov hoiatas aprillis, et Venemaa naftatootmine võib sel aastal langeda 17 protsenti, mis tähendab umbes kaht miljonit barrelit päevas. Asepeaminister Aleksander Novak esitas optimistlikuma väljavaate, öeldes kodumaisele meediale, et päevane tootmine kasvas mais 200 000 kuni 300 000 barrelit ja et tema ootab tootmise taastumist ka juunis.

Venemaa naftatööstuse suurim lootus on suunata varem Euroopasse saadetud tarned mujale. «Kui eemaldate Venemaa Euroopa turult, ilmub see toornafta lihtsalt Indiasse, Hiinasse ja teistesse riikidesse,» ütles Venemaa riikliku energiajulgeoleku fondi juht Konstantin Simonov FT-le.

Osaliselt on see ka tõsi, sest India on sõja algusest saadik märkimisväärselt suurendanud Venemaa meretranspordiga toornafta importi. Samuti oodatakse Hiina impordi kasvamist, sest riigi suurlinnad väljuvad viimasest Covid-19 sulgemislainest.