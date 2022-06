Eesti Euroopa esirinnas ⟩ Inflatsiooni aeglustumist ei maks loota ka suvel

Laiapõhjaline tarbijahindade tõus on hoogsalt jätkumas pea kogu Euroopas ning ületamas turuosaliste ootusi, kusjuures Eesti vastav näitaja on eelkõige energia kiire kallinemise tõttu euroala kõrgeim, ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas.

«Piisab vaid jälgida iganädalaselt kütuse postihindu, mis annab aimu ebatervest olukorrast maailmaturul,» märkis Pungas. «Mai algusega võrreldes tõusis bensiiniliitri hind koguni 22 senti, mis tähendab enam kui 10 protsendilist kallinemist ühe kuuga.»

Samas lisaks energiale on meil oodatust enam tõusnud ka toiduainete, tööstuskaupade ja teenuste hinnad. Sisendite kallinemine on ettevõtetel olnud märkimisväärne ning arvestades siinset paindlikumat hinnakujundust ning jätkuvalt tugevat nõudlust, on võimalik kulude kasvu lõpphindadesse lisada. Tarbimist on elavdanud ka koroonapiirangute leevendamine ning täiendavalt on sõjapõgenikega kaasnenud nõudluse tuntav suurenemine üüri- ja majutusteenuse osas.

Energiahindade tõus kiirenes maikuus 84 protsendini, mis on pea kaks korda kiirem euroala keskmisest ehk 39 protsendist. Hinnatõusu erinevuse põhjuseks on eelkõige elekter ja gaas, mille kallinemise osas on Eesti euroala esirinnas.

Seda võib Pungase sõnul osalt seletada energia suure osakaaluga tarbimiskulutustes ning börsihindade kiire kandumisega majapidamiste kommunaalarvetesse. Lisaks said kevadel läbi energia leevendusmeetmed, mis aitasid pehmendada eelmainitud energiakandjate hinnatõusu. Osades euroala riikides, kus on levinud pikaajalisemad fikseeritud paketid, jõuab hinnatõus kohale lamedama tõusutrendiga.

Toiduhinnad on aastaga tõusnud 17 protsenti, sealjuures on oluliselt kallinenud kõik peamised toidukaubad. Ka toidu osas on hinnatõus laias laastus kaks korda kiirem kui euroalal. Esile tõusevadki Balti riigid, sealjuures on hoogsaim toidu kallinemine toimunud Leedus.