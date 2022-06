Eesti Pank: üle 10% palgatõus pole ettevõtetele probleem

Pert toob tänases statistikaameti maikuu tarbijahindade muutuse teate kommentaaris välja, et lisaks kulusurve hinnatõusule saab Eestis rääkida ka suure nõudluse põhjustatud hinnakasvust ― kiire sissetulekute kasv, pandeemiaajal kogunenud hoiuste ja II pensionisambast välja võetud raha käikulaskmine ning ka riigi kulutuste kasv on hinnatõusu andnud oma panuse. «Seda, et elav nõudlus on võimaldanud ettevõtetel hindu tõsta kulude tõusust kiiremini, näitab muu hulgas kasumite jõuline kasv,» tõdes Pert.