Ragn-Sells alustas Soomes põlevkivituha demotehase projekteerimist

«On äärmiselt põnev, et nüüd jõuame iga päevaga lähemale maailma esimese kliimapositiivse kaltsiumkarbonaadi tootmisele. See saab olema maailmas unikaalne näide, kuidas tööstusjäätmest pärit kaltsiumist ja heitgaasidest võetud CO2-st luuakse materjal, mille järgi üle maailma suur nõudlus valitseb. Meie demotehas saab olema tehnoloogia viimistlemisel viimane samm enne suure tootmisüksuse rajamist 2028. aastal,» märkis Saluste.

Viimase 60 aasta jooksul on Eesti energiatootmiseks kasutanud põlevkivi, mille tulemusel on looduskeskkonda ladestatud üle 600 miljoni tonni kõrge aluselisusega põlevkivituhka. Ragn-Sells on välja töötanud patenteeritud lahenduse, mis muudab tuha tehnoloogia abil kasulikuks mineraaltäiteaineks kaltsiumkarbonaat, sidudes seejuures materjali ka suures koguses süsinikdioksiidi. Kaltsiumkarbonaadi tootmise katse- ja tööstuslikud tehased on plaanis rajada Narva linnas asuva elektrienergiatootmise territooriumile.