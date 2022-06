Auhinnatud Eesti juustutootja hakkab müüma tokeneid ja loob digikarja

Tokeneid hakatakse müüma ignium.io platvormil, kus varem on seda teinud ka Saaremaa Mahemuna müües digikanu.

Andre Farmi üks digilehm maksab ühe tokeni ehk 100 eurot. Digilehmi võib soetada piiramatul hulgal ning tulevikus on need vabalt kaubeldavad nagu muu krüptovara.

Pääbuse sõnul on neil plaan saadav raha investeerida silo- ja lägahoidla rajamisse ning söötmisroboti soetamisse.

«Kui me juustu tootmisega seitse aastat tagasi alustasime, siis olid kõik meie närvirakud ja muud vahendid ära kasutatud,» rääkis Pääbus. «Elasime hea juustu peal ja investeeringuid ei teinud. Nüüd on enesekindlus tagasi, et algatada uus projekt ja parandada farmi poolel keskkonnatingimusi.»