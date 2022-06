Viiendik eestlastest sooviks elada ühes kodus elu lõpuni

Samas on 86% eestlastest veendunud, et tahab elada endale kuuluvas kinnisvaras, sama arvab 80% leedulastest ja 81% lätlastest. Soov oma kodu omada tõuseb inimeste vanuse kasvades.

«Näiteks unistatakse sageli majast, kuid selle ostmiseks veel piisavalt võimalusi pole. Ka see uuring näitab, et paljud suhtuvad koduostu nii, nagu peaksid nad samas kohas elama terve elu,» rääkis Rebane. «Tegelikult on väga normaalne, kui inimese esimene kodu on näiteks kahetoaline korter ning sealt liigutakse rahaliste võimaluste ja pere kasvades edasi.»