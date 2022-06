Noored muretsevad kliima ja majandusliku ebavõrdse pärast

Uuringu teine osa keskendus noorte teadlikkusele kogukondlikust majandusmudelist. Kahe kolmandiku vastajate hinnangul on kogukondliku majandusmudeli peamiseks tunnuseks ettevõtlusest saadud kasumi kogukonda tagasi investeerimine. 55% vastajatest pidas kogukondliku majandusmudeli tunnuseks seda, kui ettevõtluse peamiseks eesmärgiks on pakkuda kogukonnale mingit olulist teenust või hüve ja 30% vastajatest pidas kogukondliku majandusmudeli üheks tunnuseks ühistulist ettevõtlusvormi.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask tõi välja, et kui viimase kümnendiga on noortele üle maailma tekitanud suurt muret kliimamuutustest tulenevad keskkonnaprobleemid, siis maikuus läbiviidud uuring näitab, et tähtsuselt teisele kohale on tõusnud majanduslik ebavõrdsus.