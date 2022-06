Riik kindlustab päikeseelektriga 150 000 majapidamist

Suurima noosi oksjonist noppis Austria ettevõte Enery Österreich GmbH, kes küsis toetust 220 gigavatt-tunni päikeseelektri tootmiseks aastaks. «Enery on 2019. aastal Austrias asutatud taastuvenergiaettevõtte, kes on suunanud pilgu eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa turgudele. Meie fookuses on eelkõige suuremahulised taastuvenergiaprojektid,» ütles Enery Estonia juhatuse liige Margus Potisepp (pildil) Postimehele. «Üks meie strateegilisi investoreid on suur investeerimisfond (Three Seas Initiative Investment Fund – toim),» lisas Potisepp.