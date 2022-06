Skeleton sõlmis kanadalastega enam kui 10-miljoni eurose lepingu

«Meil on hea meel teatada oma koostööst Class8 Energyga. Skeleton otsib võimalusi siseneda Põhja-Ameerika rasketehnika turule ning meie toodete jõudmine UAP-ni on tähelepanuväärne samm sellel teel. Põhja Ameerika kaubaveo ning rasketehnika turg seisab vastamisi väljakutsetega nagu kasvavad energia- ja kütusehinnad ning karmistuvad keskkonnanõuded. Nende turu huvi meie toodete vastu annab kinnitust asjaolule, et Skeletoni superkondensaatorites ning aku-tehnoloogiates näevad rasketehnikat kasutavad ettevõtted vastust neile väljakutsetele,» lausus Skeleton Technologies’e ärijuht Ants Vill.

Class8 Energy juhi Jean Labrie sõnul otsivad veonduse ja rasketehnika sektorid alternatiive diiselmootoritele. «Jõudsime oma otsingutega koostööni Skeleton Technologiesiega, kelle superkondensaatorid ületavad oma omadustelt konkurentide poolt pakutava ning on samal ajal ka keskkonnasõbralikud. Skeletoni tooteid kasutades saame aidata kaasa sellele, et rasketehnika ning veoautod muutuksid keskkonnasõbralikumaks. Põhja Ameerika turu nõudlus selliste lahenduste vastu on muljetavaldav ning lisaks juba sõlmitud lepingule UAP-ga on Skeletoni toodete vastu huvi üles näidanuid mitmed suured veoautode tootajad,» kinnitas Labrie.