Koroonaaja hiigelsäästud hoiavad Euroopa majandust vee peal

Värskeimad andmed näitavad, et pärast koroonapiirangute lõppu on väljas söömine ja puhkuste nautimine piisav, et tasakaalustada Ukraina sõjast ja tarneraskustest põhjustatud tootmise nõrkust. Tarbijate käitumine annab optimismi, et sellega mitte ainult ei väldita majanduslangust, vaid ka stagflatsiooni. See julgustab Euroopa Keskpanka kinnistama plaane esimeseks intressimäära tõstmiseks enam kui kümne aasta jooksul, kirjutab Bloomberg.

Enne sõda «arvasime, et tarbijast saab Euroopa majanduse tugeva tagasilöögi peamine tõukejõud,» ütles Frankfurdis asuva S&P Global Ratingsi ökonomist Sylvain Broyer. «Kas see pilt on muutunud? Võib-olla mitte nii palju, kui paljud usuvad, sest meil on endiselt palju taganttuult.»

Tööpuudus on rekordiliselt madal ja leibkonnad istuvad Morgan Stanley andmetel 700 miljardi euro (753 miljardi dollari) suurusel säästurahamäel, mis on kogutud koroonapiirangute ajal. Kuid stseenid Euroopa lennujaamadest, mis on reisijatest üle ujutatud, näitavad, et hinnatõus ei peata neid, kes suudavad veel välisreise lubada, taevasse tõusmast.

Peaaegu pooled sakslased ütlevad, et ei saa inflatsiooni tõttu enam oma elustiili endale lubada. Kuid on märke selle kohta, et kulutusi kärbitakse ainult teatud valdkondades, kusjuures eurooplased hakkavad üha enam teenustele panustama.

«Me ei usu, et praegune kaupade tarbimise nõrkus viitab sellele, et kogutarbimine järgmistel kvartalitel väheneb,» ütles ABN Amro ökonomist Aline Schuiling. «Eurotsooni tarbimise kasvu toetavad järgmistel kvartalitel tarbijad, kes kulutavad osa pandeemia ajal kogutud säästudest, ning jätkuvalt hea tööhõive kasv.»

S&P Globali äriuuringud näitavad, et euroala püsib «julgutavalt vastupidavana» suuresti tänu elujõulisele teenustesektorile, eelkõige turismi- ja puhkesektorile.

Sõda ja selle tagajärjed lainetavad läbi Euroopa majanduse, kus palgakasv jätkab inflatsiooni jälgedes ja vaesemad leibkonnad on eriti surve all. Kuid kõigest sellest hoolimata prognoosib Euroopa Komisjon eurotsooni majanduskasvuks 2022. aastal 2,7%.