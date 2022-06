Ukraina tahab panna sada tuhat venemaalast sanktsioonide alla

«Kui kõikidele selles dokumendis välja pakutud rühmadele kehtestatakse isiklikud sanktsioonid, katab see 100 000 inimest, mis on ajaloo suurim üksiksanktsioonide arv. Kuigi see arv on vähem kui 0,1 protsenti Venemaa elanikkonnast, mõjutab see enamikku just sellest õhukesest Vene ühiskonnakihist, mis esindab Venemaa eliiti ja jõukaid,» seisab dokumendis.